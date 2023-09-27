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Суспільна думка
Події
29 вересня 2023, 13:37

Миколаїв опинився під російським ракетним ударом – ОВА

Уранці 29 вересня війська російської федерації здійснили ракетний удар по Миколаєву, повідомив голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім.

Він уточнив, що атака сталася близько 04:13 години.

"Влучання відбулося в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Виникло загоряння сухої трави, яке було ліквідовано о 06:45 годині. Деталі уточнюються", - зауважив голова регіону.

💥Додатково, вночі противник обстріляв артилерією населений пункт Куцурубської громади. Спалахнула пожежа сухої трави на відкритій території житлового сектору, але її оперативно ліквідували. На щастя, подія не призвела до жертв, постраждалих чи руйнувань.

📅Нагадаємо, під ранок в п'ятницю в Миколаєві прогриміли вибухи. За попередніми даними моніторингових каналів, це були ракетні удари з використанням системи "Іскандер".

* фото ілюстративне

Джерело: "Миколаївська ОВА"
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