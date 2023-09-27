СБУ викрила на колабораційній діяльності керівника так зв. «администрации Меловского района лнр»

Співробітники СБУ зібрали доказову базу щодо протиправної діяльності ще одного окупаційного чиновника керівної ланки.
Цього разу повідомлення про підозру у вчиненні злочину проти національної безпеки України отримав так званий «заступник голови адміністрації Міловського району лнр».
Раніше мешканець цього селища на Старобільщині працював старшим інспектором з благоустрою відділу ЖКГ Міловської селищної ради.
Після окупації півночі Луганської області демонстрував лояльність агресору й у серпні 2022 року «злетів» до керівного крісла в рашистській адміністрації.
Задокументовано, що, виконуючи керівні функції, чиновник співпрацює з ворогом, бере участь в організації масових заходів, спрямованих на зміцнення окупаційної «владної вертикалі».
Йому повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).
❗ Правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.
Досудове розслідування поводять слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.