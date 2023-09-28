Депутат з Луганщини від забороненої «ОПЗЖ» підозрюється у колабораціонізмі

30 вересня 2023, 12:51

Керівник Луганської обласної прокуратури повідомив про підозру депутату Міловської селищної ради Старобільського району від забороненої в Україні проросійської політичної партії «ОПЗЖ». Йому інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, чинний депутат, який мав антиукраїнську позицію, в умовах воєнного стану пішов на співпрацю з ворогом.

Влітку 2022 року окупанти призначили його на посаду «заступника голови адміністрації Міловського району лнр».

Псевдопосадовець незаконного органу влади на тимчасово окупованій території Луганщини опікується питаннями життєзабезпечення, проводить наради та зустрічі з посадовцями так званої «лнр», бере участь у заходах на підтримку дій країни-агресора.

Таким чином насаджує окупаційний режим в тимчасово захоплених населених пунктах регіону.

❗ За протиправні дії йому загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.