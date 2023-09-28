Під російським ракетним ударом Запорізька область, є постраждалі

30 вересня 2023, 13:07

Вранці в суботу, 30 вересня, російська армія завдала два ракетні удари по Запорізькій області, що призвело до пошкодження будинків та об'єкту критичної інфраструктури, а також призвело до численних поранень серед мирних жителів. Про це інформує Запорізька ОВА.

📢«У період часу з 10:06 до 10:20 військовими рф нанесено 2 ракетні удари (тип ракет встановлюється) по території Матвіївської ОТГ. За попередньою інформацією, внаслідок ударів пошкоджено 5 будинків та об'єкт критичної інфраструктури. Станом на 11.40 є інформація про 5 поранених осіб. 1 особа доставлена ​​до лікарні, інші отримали медичну допомогу та від госпіталізації відмовилися», - розповіли у відомстві.

📅Раніше російська окупаційна армія в ніч на 30 вересня провела повітряні удари по Вінницькій області. Повідомляли про влучання в об'єкт інфраструктури. Повітряні сили ЗСУ зафіксували та повідомили про ворожі БпЛА типу "Шахед" на території регіону.