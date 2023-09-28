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Суспільна думка
Події
30 вересня 2023, 13:25

Під російським ударом вночі опинились об’єкти інфраструктури Вінниччини

У ніч на 30 вересня російська окупаційна армія здійснила повітряні удари по Вінницькій області, спричинивши пошкодження об'єктів інфраструктури. Про це повідомив керівник Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram.

"На Вінниччині, на жаль, є влучання в об'єкт інфраструктури. Працюємо. Через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа", - уточнив Борзов.

💥Про обстріли російськими військами Вінницької області повідомили також повітряні сили ЗСУ, вказавши на ударні БпЛА типу "Шахед" на території регіону.

💥Інформацію про прильоти підтвердили у Калинівській міській раді. Міський голова Василь Поліщук зазначив, що, за винятком місця влучення немає нагальної потреби в евакуації.

💥Внаслідок загрози застосування ударних безпілотників у різних областях було оголошено повітряну тривогу. На Вінниччині відзначили кілька вибухів, працювали сили протиповітряної оборони.

Джерело: "Вінницька ОВА"
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