Baykar інвестує в Україну $100 мільйонів та побудує завод

30 вересня 2023, 15:04

Турецька компанія Baykar, виробник бойових безпілотників Bayraktar, оголосила про своє рішення створити в Україні завод для виробництва дронів. Вартість проєкту становитиме 100 мільйонів доларів, а термін його реалізації – 1,5 року. Про це повідомив генеральний директор Baykar, Халюк Байрактар, під час участі у Форумі оборонних індустрій у Києві.

"У нас в Україні три основні інвестиції. Одна з них – завод. Потім ми маємо сервісний центр, а також головний офіс тут... Це інвестиція, яка становить близько 100 мільйонів доларів, і процес вже розпочався. На завершення знадобиться близько 1,5 року. Ми плануємо, щоб тут працювало щонайменше 300 осіб. Співпраця продовжується", – зазначив Байрактар.

Генеральний директор також наголосив, що виробництво буде самодостатнім, зазначивши, що Україна володіє унікальними технологіями виробництва двигунів, а компанія Baykar – експертами в галузі безпілотників.

"Нинішня війна стала війною безпілотних літальних апаратів, і Україна має в ній деяку перевагу. Ми тут не для того, щоб максимізувати наші доходи. Ми тут, щоб максимально підтримати вас. Ми поважаємо вашу боротьбу за свободу та незалежність, за збереження вашого суверенітету", – заявив керівник компанії.

Він зазначив, що всі донати як від компанії Baykar, так і з України, Польщі були використані, зокрема, на придбання радарних систем, які вже виявили тисячі цілей та принесли вагомий результат на полі бою.

📅 30 вересня в Україні проходить Форум оборонних індустрій за участю українських та іноземних виробників зброї.

✅ Захід покликаний зафіксувати досягнення нашого оборонно-промислового комплексу.

✅ Мета України продемонструвати те, що вже вміє та розглянути те, що може додати до можливостей, зокрема через створення нових виробництв у країні, через локалізацію з партнерами.

📊Як повідомляли в МЗС, у Форумі беруть участь щонайменше 165 оборонних компаній із 26 країн. Серед учасників форуму і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Для участі у Форумі також до Києва приїхав і міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.