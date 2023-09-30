Нічна атака росії на Умань: постраждала людина та промислова інфраструктура

01 жовтня 2023, 13:42

У ніч з 30 вересня на 1 жовтня Умань на Черкащині атакували російські війська, зазначив голова Черкаської обласної військової адміністрації, Ігор Табурець. В результаті нападу зафіксовано одну поранену цивільну особу.

«Уночі ворог масовано атакував нашу Черкащину ударними безпілотниками. На жаль, є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані. У результаті виникли пожежі на складських приміщеннях, зокрема, де зберігалось зерно. Попередньо, постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні. Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби. Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів», - заявив Табурець у своєму офіційному повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно також відбулось руйнування будівлі готелю в Черкасах через падіння уламків російської ракети. Виникла велика пожежа як у готелі, так і поруч – в торговельних павільйонах ринку.