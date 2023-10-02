Ситуація щодо російського вторгнення на 02.10.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже 279 тис. осіб, знищено приблизно 9000 бронемашин ворога – Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 279080 (+510) осіб,
- танків ‒ 4717 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9000 (+9) од,
- артилерійських систем – 6525 (+48) од,
- РСЗВ – 801 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 540 (+3) од,
- літаків – 316 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5061 (+18),
- крилаті ракети ‒ 1529 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8909 (+26) од,
- спеціальна техніка ‒ 938 (+5).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!