Ударні дрони атакували російський авіазавод, де виробляли ракети Х-59 – ГУР

02 жовтня 2023, 14:02

Дрони, що здійснили удари на Смоленський авіазавод, де виготовляють ракети Х-59 на росії, завдали збитків та пошкодили виробництво на підприємстві, порушивши процес випуску зброї. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Андрій Юсов, під час телемарафону.

«Він втомився. Як і багато будь-яких інших об'єктів, які використовуються росіянами для агресії проти України. В даній ситуації йдеться про підприємство, яке залучено у виробництві різних модифікацій ракет Х-59», - зазначив він.

Юсов утримався від коментарів щодо того, "що саме приземлилося та звідки", проте підкреслив, що ці самі ракети передусім випускаються по цивільних об'єктах, інфраструктурі, та забирають життя мирних громадян та захисників України.

«Так, пошкоджена виробнича база, порушені темпи виробництва і це серйозні проблеми спричинило для агресора. Такий факт підтверджуємо і далі така практика буде продовжуватися», - додав він.

Нагадаємо, що на росії повідомили про атаку українських безпілотників на Смоленську область і Краснодарський край. російські змі стверджували, що "дрони вдалося ліквідувати", інформації про постраждалих не надходило.

📢Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що ударні дрони атакували Смоленський авіаційний завод у рф 1 жовтня 2023 року, де виготовляли ракети Х-59.

👉 Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничих потужностей військового підприємства держави-агресора.

📌 Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу «повітря-поверхня» з дальністю до 280 км ― одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні.

Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.