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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
03 жовтня 2023, 12:46

Ситуація щодо російського вторгнення на 03.10.2023

За добу Сили оборони збили 20 БПЛА, знищили 40 артилерійських системи та 15 танків ворога: загальні втрати рф становлять 279,4 тис. осіб – Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 279440 (+360) осіб,
  • танків ‒ 4732 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9008 (+8) од,
  • артилерійських систем – 6565 (+40) од,
  • РСЗВ – 801 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 540 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5080 (+20),
  • крилаті ракети ‒ 1529 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8932 (+23) од,
  • спеціальна техніка ‒ 943 (+5).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генштаб ЗСУ"
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