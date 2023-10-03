Ситуація щодо російського вторгнення на 03.10.2023

За добу Сили оборони збили 20 БПЛА, знищили 40 артилерійських системи та 15 танків ворога: загальні втрати рф становлять 279,4 тис. осіб – Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 279440 (+360) осіб,
- танків ‒ 4732 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9008 (+8) од,
- артилерійських систем – 6565 (+40) од,
- РСЗВ – 801 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 540 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5080 (+20),
- крилаті ракети ‒ 1529 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8932 (+23) од,
- спеціальна техніка ‒ 943 (+5).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!