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Суспільна думка
Події
03 жовтня 2023, 13:24

Херсонщина вночі та вранці під російськими обстрілами – ОВА

Сьогодні, 3 жовтня, російські війська продовжили обстріли території Херсонщини. Зафіксовано ворожі атаки по Зміївці, Інгульцю та Велетенському. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

💥 Зокрема, близько 8:00 ранку в Зміївці житловий будинок був обстріляний російськими військами.

📢 "Попередньо, постраждала одна людина, інформація уточнюється", - наголосили представники ОВА.

💥Також вночі зафіксували три "прильоти" з артилерії по Інгульцю. Внаслідок атаки знищено адмінбудівлю та бібліотеку, пошкоджено церкву, пошту та агропідприємство.

💥У Велетенському пожежа виникла на прибудинковій території через влучання снарядів.

❗ Нагадуємо, що протягом минулої доби Херсонську область обстріляли війська рф 80 разів. Загинуло двох цивільних та семеро людей зазнали поранень.

Джерело: "Херсонська ОВА"
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