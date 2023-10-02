Херсонщина вночі та вранці під російськими обстрілами – ОВА

Сьогодні, 3 жовтня, російські війська продовжили обстріли території Херсонщини. Зафіксовано ворожі атаки по Зміївці, Інгульцю та Велетенському. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
💥 Зокрема, близько 8:00 ранку в Зміївці житловий будинок був обстріляний російськими військами.
📢 "Попередньо, постраждала одна людина, інформація уточнюється", - наголосили представники ОВА.
💥Також вночі зафіксували три "прильоти" з артилерії по Інгульцю. Внаслідок атаки знищено адмінбудівлю та бібліотеку, пошкоджено церкву, пошту та агропідприємство.
💥У Велетенському пожежа виникла на прибудинковій території через влучання снарядів.
❗ Нагадуємо, що протягом минулої доби Херсонську область обстріляли війська рф 80 разів. Загинуло двох цивільних та семеро людей зазнали поранень.