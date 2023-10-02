03 жовтня 2023, 13:24 Херсонщина вночі та вранці під російськими обстрілами – ОВА Сьогодні, 3 жовтня, російські війська продовжили обстріли території Херсонщини. Зафіксовано ворожі атаки по Зміївці, Інгульцю та Велетенському. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. 💥 Зокрема, близько 8:00 ранку в Зміївці житловий будинок був обстріляний російськими військами. 📢 "Попередньо, постраждала одна людина, інформація уточнюється", - наголосили представники ОВА. 💥Також вночі зафіксували три "прильоти" з артилерії по Інгульцю. Внаслідок атаки знищено адмінбудівлю та бібліотеку, пошкоджено церкву, пошту та агропідприємство. 💥У Велетенському пожежа виникла на прибудинковій території через влучання снарядів. ❗ Нагадуємо, що протягом минулої доби Херсонську область обстріляли війська рф 80 разів. Загинуло двох цивільних та семеро людей зазнали поранень. Джерело: "Херсонська ОВА" irtafax.com