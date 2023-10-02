Військовим передали гелікоптер, який АТ «Мотор Січ» намагалось приховати

03 жовтня 2023, 14:04

Представники Державного бюро розслідувань передали українським військовим вертоліт Мі-2, який попередня адміністрація компанії "Мотор Січ" намагалася приховати від Збройних Сил України. Про це повідомлено в пресслужбі ДБР у понеділок, 3 жовтня.

У червні 2023 року ДБР ініціювало арешт цього повітряного судна у рамках розслідування порушень, пов'язаних із перешкоджанням законній діяльності Збройних Сил України та пособництва державі-агресору.

«Раніше у ЗМІ поширилась інформація про те, що колишнє керівництво Мотор Січі умисно пошкодило інший гелікоптер, щоб не передавати його військовим для виконання бойових завдань на фронті. У ході розслідування з’ясувалося, що в травні 2022 року принаймні ще один гелікоптер вони наказали перегнати спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід», - підкреслено в повідомленні.

За даними слідства, ці дії спрямовані на перешкоджання передачі вертольота ЗСУ. Зараз цей вертоліт повернуто в Україну і буде використовуватися в одній з бойових частин Збройних сил України.

Питання про притягнення до кримінальної відповідальності одного з колишніх керівників підприємства перебуває на розгляді.

📅Нагадаємо, у березні СБУ повідомила, що президент корпорації "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв блокував постачання бойового вертольота для Головного управління розвідки Збройних сил України. Він видалив прилад зв'язку з вертольота та вказав розібрати повітряний апарат, приховавши його експлуатаційні документи.