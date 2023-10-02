Судитимуть «депутатів народної ради лнр», які причетні до організації незаконного референдуму на Луганщині

03 жовтня 2023, 15:24

Служба безпеки України продовжує формування доказової бази щодо протиправних дій організаторів фейкового «референдуму» на тимчасово окупованій території Луганської області.

Співробітниками СБУ зібрано достатньо доказів вчинення ще шістьома так званими «депутатами народного совєта лнр» злочинів проти національної безпеки України.

Зокрема, слідчі завершили досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо :

Зинаїди Надьон;

Ольги Кобцевої;

Світлани Гізай;

Руслана Марданова;

Олексія Білецького;

Андрія Сопєльніка.

Задокументовано, що у вересні 2022 р. під час чергового засідання «народного совета лнр» «депутати» одностайно проголосували за «закон» про проведення «референдуму» і звернулися до ватажка «лнр» Пасічника для підписання цього «документа».

У подальшому, на підставі так зв. «закону про рефрендум», окупанти провели «голосування» у Луганської області та на «закордонних дільницях», створених на території рф.

Наразі четверо із шести фігурантів є «депутатами» нового складу «народного совєта лнр» від путінської партії «Єдіная россія».

До усіх шістьох правопорушників Україною та її міжнародними партнерами застосовано санкції за участь у діях, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності нашої країни.

У рамках відкритих кримінальних проваджень фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

📢Обвинувальні матеріали щодо цих осіб вже перебувають на розгляді в суді. Правопорушників оголошено у розшук.

❗ Їм загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Досудове розслідування проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності усіх ворожих поплічників.