Під російським обстрілом опинилось село на Дніпропетровщині

04 жовтня 2023, 12:39

Вночі війська російської федерації в черговий раз обстріляли з артилерії Мирівську громаду на Дніпропетровщині. Про це 4 жовтня повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

💥 Він зазначив, що до одного з тамтешніх сіл прилетіли близько десятка ворожих снарядів.

💥 Пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, та лінії електропередачі.

"Минулося без загиблих і постраждалих", - наголосив очільник регіону.

В інших районах Дніпропетровщини ніч минула відносно спокійно – без обстрілів.