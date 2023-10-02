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Суспільна думка
Події
04 жовтня 2023, 12:39

Під російським обстрілом опинилось село на Дніпропетровщині

Вночі війська російської федерації в черговий раз обстріляли з артилерії Мирівську громаду на Дніпропетровщині. Про це 4 жовтня повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

💥 Він зазначив, що до одного з тамтешніх сіл прилетіли близько десятка ворожих снарядів.

💥 Пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, та лінії електропередачі.

"Минулося без загиблих і постраждалих", - наголосив очільник регіону.

В інших районах Дніпропетровщини ніч минула відносно спокійно – без обстрілів.

Джерело: "Дніпропетровська ОВА"
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