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Суспільна думка
Події
04 жовтня 2023, 12:56

На село у Харківській області росіяни скинули авіабомбу, поранено жінку

Приблизно о півночі війська російської федерації здійснили чергову атаку на селище Борове Ізюмського району. За попередньою інформацією, противник використав керовану авіабомбу, повідомив 4 жовтня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Зафіксовано влучання в центрі селища, пошкоджені двоповерховий житловий будинок, дитсадок та будівля центру зайнятості. Жінка 83 років отримала легкі поранення, госпіталізації не потребувала", - зазначив він.

💥Протягом минулої доби російські війська масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.

💥Внаслідок атаки в селі Козача Лопань Харківського району пошкоджено п'ять приватних житлових будинків, у селі Гур’їв Козачок Богодухівського району — будівлю школи.

💥У селі Івашки Богодухівського району зафіксовано руйнування будівлі інкубатора та спиртзаводу, в Одноборівці пошкоджено сім приватних будинків.

Джерело: "Харківська ОВА"
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