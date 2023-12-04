Знищено російський бомбардувальник Су-25М – ЗСУ

05 грудня 2023, 19:55

Зенітники Повітряних сил ЗСУ виконали ефективну операцію, знищивши ворожий бомбардувальник Су-24М у районі острова Зміїний, що спробував виконати ракетно-бомбовий удар по півдню Одещини. Про це повідомив генерал-лейтенант Микола Олещук, командувач ПС, у вівторок, 5 грудня, у своєму каналі в Telegram.

📢«Давно не було у нашому активі збитих російських "сушок"! Виправляємо цю ситуацію! Схоже крейсер Москва скоро стане авіаносцем! Радий вам повідомити про знищення російського бомбардувальника Су-24М в районі острова Зміїний, який під прикриттям винищувача Су-30СМ, намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини», - відзначив він.

Олещук також підкреслив, що ця успішна операція стала можливою завдяки дієвим заходам повітряного командування Південь. Українські зенітники відправили російську "сушку" за напрямком "руського воєнного корабля".