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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
08 грудня 2023, 12:41

Ситуація щодо російського вторгнення на 08.12.2023

За добу Сили оборони знищили 990 російських загарбників та 26 бронемашин ворога: загальні втрати рф становлять 337,2 тис. осіб — Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 337220 (+990) осіб,
  • танків ‒ 5626 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10508 (+26) од,
  • артилерійських систем – 8057 (+12) од,
  • РСЗВ – 919 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
  • літаків – 324 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+20),
  • крилаті ракети ‒ 1571 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10591 (+30) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1159 (+3).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генштаб ЗСУ"
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