Трьох народних обранців позбавлено депутатського мандату

08 грудня 2023, 17:21

Верховна Рада прийняла рішення позбавити депутатських повноважень трьох народних обранців. Про це повідомив Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі в п’ятницю 8 грудня.

Зокрема, парламент припинив депутатські повноваження Дмитра Шпенова (позафракційний), Максима Єфімова (депутатська група Відновлення України) та Віталія Данілова (фракція Батьківщина).

Це призвело до зменшення чисельності народних обранців у Верховній Раді до 401, встановивши новий антирекорд. Втім, Віталія Данілова незабаром має замінити інший депутат за списком від фракції Батьківщина.

Нагадаємо, що раніше, 1 грудня, Максим Єфімов вирішив відмовитися від свого депутатського мандату, що може призвести до розпаду депутатської групи Відновлення України.

Також нещодавно Дмитро Шпенов написав заяву про складання депутатського мандату. Він обирався у поточний склад Верховної Ради як безпартійний самовисуванець від округу в Дніпропетровській області.

У листопаді повідомлялося, що народний депутат від партії «Батьківщина» Віталій Данилов вирішив також скласти депутатські повноваження.