У ніч на 8 грудня 2023 року знищено 5 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та 14 крилатих ракет

08 грудня 2023, 12:49

8 грудня 2023 року, близько 06.00 ворог завдав удару зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС крилатими ракетами Х-101/Х-555.

✈️ Усього було задіяно 7 літаків із району Саратовської області, які, попередньо, випустили 19 крилатих ракет повітряного базування.

🚀 Частина ворожих ракет була спрямована на об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині. Інша група, долетівши до Дніпра, змінила напрямок руху в бік Києва.

💥 Станом на 09.00 знищено 14 із 19 крилатих ракет Х-101/Х-555 на Дніпропетровщині та Київщині.

Про наслідки ракетного удару та постраждалих повідомлять місцеві військові адміністрації.

Також, у ніч на 8 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – рф та зенітними керованими ракетами С-300 з території Бєлгородської народної республіки.

Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА «Shahed-136/131» та шести зенітних керованих ракет С-300.

Напрямок удару "шахедів" – Дніпропетровщина, зенітних керованих ракет – Харківщина.

💥 Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 5 ударних БпЛА противника.

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