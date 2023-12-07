Подробиці ранкового удару рф по Павлоградському району Дніпропетровщини

08 грудня 2023, 13:26

Стали відомі подробиці ранкового удару російських загарбників по Павлоградському району Дніпропетровщини. Станом на 9-ту ранку місцеві влада повідомляла про одного загиблого та постраждалих, згодом з’явилась детальна інформація, яку повідомив голова Дніпропетровської ОВА, Сергій Лиcак, у своєму Telegram-каналі у п’ятницю, 8 грудня.

📢«Є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини — у важкому стані. Вся інформація уточнюється. Деталі – пізніше», - наголосив Лисак.

📢«Через масовану ракетну атаку на область є руйнування. В Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді. Пошкоджене промислове підприємство. Понівечені 16 приватних будинків і 5 дачних. Зачепило церкву. Побите й авто. Триває обстеження уражених територій», – надав уточнюючу інформацію голова ОВА.

📢«За уточненою інформацією, у Павлограді через ракетну атаку постраждали 8 людей. Це чоловіки від 32 до 66 років.Двоє з них будуть оговтуватися вдома. Решта – у лікарні. Двоє поранених все ще у важкому стані. Психологічну допомогу надали 13 мешканцям. Окрім Павлограда, Тернівки та Юр’ївської громади руйнування є у Межиріцькій громаді»– повідомив Лисак після з’ясування всіх наслідків ракетного удару

💥Зафіксовано пошкоджені понад 20 житлових будинків та 9 господарських споруд. А ще гімназія. Зачепило й лінії електропередач.

📌Удар стався під час масованої атаки рф по Україні, що почалась приблизно о 06:30 ранку. Країна-агресор вперше вдарила крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Тривога була оголошена на території майже всієї України, але про вибухи було повідомлено лише на Дніпропетровщині та Київщині.

📌По столиці завдано ударів близько з 10 бомбардувальників-ракетоносіїв. Вони випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс Саратовської області. Силами ППО було знищено всі ворожі об’єкти. Влучань по столиці не допущено. Даних про наслідки через падіння уламків наразі немає.