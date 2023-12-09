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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
09 грудня 2023, 12:37

Ситуація щодо російського вторгнення на 09.12.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила 338,1 тис. осіб, знищено 1585 крилатих ракет ворога – Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 338120 (+900) осіб,
  • танків ‒ 5632 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10519 (+11) од,
  • артилерійських систем – 8058 (+1) од,
  • РСЗВ – 919 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
  • літаків – 324 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 1585 (+14),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10598 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1159 (+0).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генштаб ЗСУ"
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