Верховна Рада України схвалила звернення до країн Євросоюзу

09 грудня 2023, 13:20

Верховна Рада закликала Євросоюз ухвалити рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС на засіданні Євроради. Звернення отримало підтримку в Раді 292 голосами, повідомив Ярослав Железняк, народний депутат у своєму Telegram-каналі у суботу, 9 грудня.

У зверненні Верховна Рада закликала національні парламенти та уряди держав-членів Європейського Союзу, інституції ЄС, підтримати прагнення України про вступ до ЄС та ухвалити рішення про початок переговорів на засіданні Європейської ради 15 грудня.

Також Верховна Рада закликала продовжувати підтримку України та українського народу у боротьбі за державний суверенітет, відновлення територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів, а також підтримку загальноєвропейських цінностей, демократії, плюралізму, право націй вільно обирати шлях свого розвитку та прав і основоположень свободи людини й громадянина.

До того ж Верховна Рада звернулася до європейських парламентів з проханням підтримати макрофінансову стабільність України в умовах повномасштабної російської агресії шляхом ухвалення запропонованого Європейською комісією Інструменту підтримки України (Ukraine Facility).

Додатково, парламент закликав збільшити військову допомогу Україні на національному та європейському рівнях і в межах Європейського фонду миру на основі скоординованої оцінки потреб для посилення обороноспроможності держави, сприяти відбудові України, зокрема відновленню пошкоджених та зруйнованих унаслідок збройної агресії росії об’єктів соціальної, енергетичної, транспортної та іншої інфраструктури.

Також Верховна Рада закликала продовжити тиск на росію шляхом ухвалення наступних санкційних пакетів, максимально розширивши їхню дію на політичне та економічне життя політичних лідерів на росії, фізичних та юридичних осіб, що відповідальні за розв’язання та ведення російсько-української війни та загарбницьких злочинних дій.

Зауважимо, Єврокомісія раніше рекомендувала почати переговори з Україною та Молдовою про їх вступ до ЄС при виконанні конкретних умов.