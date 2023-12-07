Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024 та засуджує допуск російських спортсменів до змагань

09 грудня 2023, 18:30

Україна висловила своє рішуче непогодження з рішенням Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету про допуск російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі на Олімпіаду-2024 та не виключає можливості бойкоту цих змагань. В.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний заявив про це у Facebook.

📢«Рішення Виконкому МОК дозволити російським та білоруським спортсменам втекти за фейковою нейтральністю – безвідповідальне. Лише днями Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах і анонсував, що відповідне рішення МОК прийматиметься лише у березні наступного року. Ми зі свого боку пояснювали міжнародним партнерам та олімпійському комітету, що у російських спортсменів такі ж паспорти, як і окупанти, які вбивають українців. А це означає, що вони несуть частину відповідальності за смерть українців. Під час війни не вдасться ховатись за білим прапором «нейтральності». "Нейтральність у години, коли в Європі йде найкривавіша війна з годин Другої світової і одна нація намагається знищити іншу — означає безвідповідальність і мовчазне потурання вбивцям», - відзначив він.

Міністр також наголосив, що лише росія тричі порушувала олімпійське перемир'я. Також росія намагається провести альтернативу Олімпіаді та публічно погрожує приїхати на спортивний захід на танках.

Бідний повідомив, що рішення щодо участі України в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року буде прийняте після проведення консультацій з українською спортивною спільнотою та вищім політичним керівництвом країни.

Попередньо прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про можливість бойкоту Олімпіади, якщо росію та Білорусь допустять до участі в змаганнях. За його словами, Україна та ще 34 країни сформували коаліцію, яка готова до бойкоту за умови, якщо МОК допустить спортсменів країни-агресора та її поплічників до змагань.

Повідомлялось, що 8 грудня МОК допустив до Олімпійських ігор-2024 спортсменів із росії та Білорусі. Вони змагатимуться під нейтральним статусом і лише в особистих випадках та змаганнях команди можуть бути не допущені. Спортсмени, які відкрито підтримують війну, – не допускатимуться до Олімпіади-2024.