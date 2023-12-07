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Суспільна думка
Події
09 грудня 2023, 19:14

Під російським обстрілом опинився Куп’янськ: загинули дві людини

У суботу, 9 грудня, російські війська вчинили чергову атаку на місто Куп'янськ Харківської області, використовуючи артилерію. Внаслідок ворожого обстрілу загинули дві людини, – жінки віком 67 та 71 рік, і ще одна людина отримала поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму каналі в Telegram.

📢«Внаслідок ворожого обстрілу міста Куп'янськ загинули 2 жінки67 та 71 років. 33-річний чоловік отримав поранення. Попередньо окупанти вдарили з артилерії близько 15:30», - повідомив Синєгубов.

Глава обласної влади також відзначив, що снаряди російської артилерії пошкодили приватний будинок, гараж, паркан та літню кухню. Зараз на місці події працюють правоохоронці для з'ясування обставин та надання допомоги громадянам.

📅Важливо відзначити, що Куп'янськ та прикордонні території Харківської області були окуповані російськими загарбниками в перші тижні повномасштабного вторгнення, але восени 2022 року їх вдалося звільнити Збройними Силами України під час контрнаступу. На жаль, російські окупанти продовжують активні спроби повернути під свій контроль ці території, здійснюючи систематичні обстріли міста та його околиць.

Джерело: "Харківська ОВА"
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