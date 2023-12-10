Ситуація щодо російського вторгнення на 10.12.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять 338,8 тис. осіб, знищено понад 10,5 тис. бронемашин ворога ‒ Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 338820 (+700) осіб,
- танків ‒ 5636 (+4) од;
- бойових броньованих машин ‒ 10529 (+10) од;
- артилерійських систем – 8064 (+6) од;
- РСЗВ – 919 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 605 (+0) од;
- літаків – 324 (+0) од;
- гелікоптерів – 324 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+0);
- крилаті ракети ‒ 1586 (+1);
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10623 (+25) од;
- спеціальна техніка ‒ 1162 (+3).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!