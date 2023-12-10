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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
10 грудня 2023, 12:58

Ситуація щодо російського вторгнення на 10.12.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять 338,8 тис. осіб, знищено понад 10,5 тис. бронемашин ворога ‒ Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 338820 (+700) осіб,
  • танків ‒ 5636 (+4) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 10529 (+10) од;
  • артилерійських систем – 8064 (+6) од;
  • РСЗВ – 919 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 605 (+0) од;
  • літаків – 324 (+0) од;
  • гелікоптерів – 324 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+0);
  • крилаті ракети ‒ 1586 (+1);
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10623 (+25) од;
  • спеціальна техніка ‒ 1162 (+3).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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