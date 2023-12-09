За добу по Херсонщині росіяни випустили 264 снаряди, загинула одна людина

10 грудня 2023, 13:20

За останні 24 години Херсонщина знову опинилась під обстрілом російських загарбників, які використовували "Гради", міномети та іншу важку артилерію. Про це у неділю, 10 грудня, повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації.

📢«Через російську агресію одна людина загинула, ще четверо отримали поранення», - заявив він.

💥Протягом минулої доби було зафіксовано 71 обстріл з боку російських окупантів, що включало застосування 264 одиниці снарядів з різних видів озброєнь, таких як міномети, артилерія, "Гради", танки, безпілотники та авіація.

💥Місто Херсон було обстріляне 19 разів, при цьому були виявлені пошкодження в житлових кварталах населеного пункту, а також руйнування у навчальному закладі в Херсоні.

📅Нагадаємо, що 9 грудня російські військові знову здійснили атаку по житловим кварталам Херсона, внаслідок чого троє людей отримали поранення та потребували медичної допомоги.

Також напередодні від російських обстрілів у Херсоні загинув Руслан Анісенко, волонтер благодійного фонду "Справжній", та постраждала чотирирічна дівчинка, яка потрапила під ворожий обстріл і вже прооперована у Києві.