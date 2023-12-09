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Суспільна думка
Події
10 грудня 2023, 13:20

За добу по Херсонщині росіяни випустили 264 снаряди, загинула одна людина

За останні 24 години Херсонщина знову опинилась під обстрілом російських загарбників, які використовували "Гради", міномети та іншу важку артилерію. Про це у неділю, 10 грудня, повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації.

📢«Через російську агресію одна людина загинула, ще четверо отримали поранення», - заявив він.

💥Протягом минулої доби було зафіксовано 71 обстріл з боку російських окупантів, що включало застосування 264 одиниці снарядів з різних видів озброєнь, таких як міномети, артилерія, "Гради", танки, безпілотники та авіація.

💥Місто Херсон було обстріляне 19 разів, при цьому були виявлені пошкодження в житлових кварталах населеного пункту, а також руйнування у навчальному закладі в Херсоні.

📅Нагадаємо, що 9 грудня російські військові знову здійснили атаку по житловим кварталам Херсона, внаслідок чого троє людей отримали поранення та потребували медичної допомоги.

Також напередодні від російських обстрілів у Херсоні загинув Руслан Анісенко, волонтер благодійного фонду "Справжній", та постраждала чотирирічна дівчинка, яка потрапила під ворожий обстріл і вже прооперована у Києві.

Джерело: "Херсонська ОВА"
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