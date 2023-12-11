Ситуація щодо російського вторгнення на 11.12.2023

За добу Сили оборони знищили 1030 російських окупантів та 19 танків ворога: загальні втрати рф становлять 339,8 тис. осіб — Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 339850 (+1030) осіб;
- танків ‒ 5655 (+19) од;
- бойових броньованих машин ‒ 10560 (+31) од;
- артилерійських систем – 8070 (+6) од;
- РСЗВ – 919 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 605 (+0) од;
- літаків – 324 (+0) од;
- гелікоптерів – 324 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6154 (+18);
- крилаті ракети ‒ 1586 (+0);
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10636 (+13) од;
- спеціальна техніка ‒ 1168 (+6).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!