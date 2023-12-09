У ніч на 11 грудня 2023 року знищено 18 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та 8 балістичних ракет

У ніч на 11 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» з окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек.
🛬 Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
💥 Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Більшість – на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
🚀 Близько 4 ранку 11 грудня 2023 року російські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області рф.
💥 Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр».
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