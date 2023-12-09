Нічна атака на Київ: росіяни випустили 8 балістичних ракет, які було знищено

11 грудня 2023, 13:25

Вночі на 11 грудня росія здійснила атаку на Київ за допомогою авіаційних ракет. Ворожий обстріл розпочався о 4:00 ранку. За попередніми даними, знищено 8 ворожих снарядів, повідомлено в управлінні Повітряних Сил ЗСУ.

В результаті роботи протиповітряного оборонного комплексу в Дарницькому районі сталися падіння уламків. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА), де також підтвердили наявність постраждалих.

📢«Зранку ворог намагався завдати по Києву ракетного удару. Приблизно за сценарієм, як і рівно місяць тому, 11 листопада, коли у бік столиці була випущена балістика. Сьогодні, 11 грудня, орієнтовно о 4:00 рашисти завдали чергового удару ракетами, попередньо, балістичного типу»- відзначили у КМВА.

У результаті падіння уламків в Дарницькому районі було зафіксовано пошкодження в житловому будинку, постраждали чотири мешканці Бортничів.

Один з постраждалих, 31-річний чоловік, отримав осколкове поранення нижніх кінцівок, йому була надана перша медична допомога на місці. У трьох жінки віком 60, 33 та 31 рік зафіксували гостру реакцію на стрес, вони також отримали необхідну допомогу на місці.

Також було повідомлена про задимлення на даху будинку в Голосіївському районі, але подальше підтвердження цієї інформації не надійшло.