Ситуація щодо російського вторгнення на 12.12.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже понад 340,6 тис. осіб, знищено майже 1600 крилатих ракет ворога – Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 340650 (+800) осіб;
- танків ‒ 5664 (+9) од;
- бойових броньованих машин ‒ 10579 (+19) од;
- артилерійських систем – 8073 (+3) од;
- РСЗВ – 919 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 605 (+0) од;
- літаків – 324 (+0) од;
- гелікоптерів – 324 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6163 (+9);
- крилаті ракети ‒ 1596 (+10);
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10650 (+14) од;
- спеціальна техніка ‒ 1170 (+2).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!