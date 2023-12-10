Під обстрілом з боку російських окупантів опинився Куп’янськ, загинула людина

12 грудня 2023, 13:42

Війська російських загарбників в черговий раз вдарили по Куп'янську, загинув 73-річний цивільний чоловік. Про це повідомив у вівторок, 12 грудня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, ще один місцевий житель 79 років отримав осколкові поранення, його госпіталізовано до медичної установи.

📢«У житлових будинках зруйновано вікна та паркан. На місці працюють правоохоронці та фіксують черговий акт тероризму росіян», - повідомив Синєгубов.

📅Нагадаємо, що раніше російські окупанти обстріляли село Подоли у Куп’янському районі на Харківщині. Двоє людей отримали поранення.