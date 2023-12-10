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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
12 грудня 2023, 13:42

Під обстрілом з боку російських окупантів опинився Куп’янськ, загинула людина

Війська російських загарбників в черговий раз вдарили по Куп'янську, загинув 73-річний цивільний чоловік. Про це повідомив у вівторок, 12 грудня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, ще один місцевий житель 79 років отримав осколкові поранення, його госпіталізовано до медичної установи.

📢«У житлових будинках зруйновано вікна та паркан. На місці працюють правоохоронці та фіксують черговий акт тероризму росіян», - повідомив Синєгубов.

📅Нагадаємо, що раніше російські окупанти обстріляли село Подоли у Куп’янському районі на Харківщині. Двоє людей отримали поранення.

Джерело: "Харківська ОВА"
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