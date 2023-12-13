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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
13 грудня 2023, 12:28

Ситуація щодо російського вторгнення на 13.12.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять уже 341,5 тис. осіб ‒ Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 341500 (+850) осіб;
  • танків ‒ 5682 (+18) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 10594 (+15) од;
  • артилерійських систем – 8076 (+3) од;
  • РСЗВ – 919 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 605 (+0) од;
  • літаків – 324 (+0) од;
  • гелікоптерів – 324 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6173 (+10);
  • крилаті ракети ‒ 1596 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10662 (+12) од;
  • спеціальна техніка ‒ 1176 (+6).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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