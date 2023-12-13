Ситуація щодо російського вторгнення на 13.12.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять уже 341,5 тис. осіб ‒ Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 341500 (+850) осіб;
- танків ‒ 5682 (+18) од;
- бойових броньованих машин ‒ 10594 (+15) од;
- артилерійських систем – 8076 (+3) од;
- РСЗВ – 919 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 605 (+0) од;
- літаків – 324 (+0) од;
- гелікоптерів – 324 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6173 (+10);
- крилаті ракети ‒ 1596 (+0);
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10662 (+12) од;
- спеціальна техніка ‒ 1176 (+6).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!