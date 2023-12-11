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Суспільна думка
Події
13 грудня 2023, 12:35

У ніч на 13 грудня 2023 року знищено 10 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та 10 балістичних ракет

У ніч на 13 грудня 2023 року окупанти атакували безпілотниками типу «Shahed» з району Балаклави (окупований Крим).

🛬 Зафіксовано пуски 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Усі десять – знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України.

💥 Майже усі ворожі БпЛА збито на Одещині – в зоні відповідальності повітряного командування «Південь».

🚀 Рівно о 03.00 13 грудня 2023 року противник завдав ракетного удару по столиці України.

💥 Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Тип ракет, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами.

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Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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