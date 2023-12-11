Єврокомісія не буде розморожувати 10 млрд євро для Угорщини

13 грудня 2023, 16:01

Єврокомісія не планує та відмовилась розморожувати 10 млрд євро для Угорщини, поки Будапешт не здійснить останніх кроків для розблокування доступу до цих коштів, які були заморожені у зв'язку з діями прем'єр-міністра Віктора Орбана, що завдали шкоду демократичній системі стримувань та противаг. Про це у середу, 13 грудня, повідомило видання Reuters.

Згідно із заявою Єврокомісії, судові реформи Угорщини повинні спершу опублікуватися в офіційному журналі країни, щоб ті набули чинності, і лише після цього буде можливо розморозити до 10 млрд євро для розвитку Будапешта із загального бюджету Євросоюзу.

📈Блок очікував, що розблокування фінансової допомоги може вплинути на позицію Віктора Орбана, проте його старший помічник виступив із вимогою отримати до 30 млрд євро.

Це спричинило відповідь Єврокомісії, яка вказала на можливість подальшого підвищення ставок у зв'язку із заглибленням конфлікту між ЄС і Угорщиною, особливо через підтримку України, навколо якої виникли суперечки. яку Орбан продовжує шантаж, та погрожує накласти вето на саміті лідерів блоку в Брюсселі 14-15 грудня.

📅Нагадаємо, Угорщина висловила готовність не ветувати виділення фінансування Україні в розмірі 50 мільярдів євро, але водночас очікує розморозки призначених для неї 30 мільярдів євро від Брюсселя.

Зазначалось, що прем'єр Віктор Орбан неодноразово погрожував заблокувати всю допомогу Євросоюзу для України, а також будь-який подальший рух нашої країни до Блоку, якщо лідери ЄС не будуть готові переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.