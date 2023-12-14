Ситуація щодо російського вторгнення на 14.12.2023

За добу Сили оборони знищили 1300 російських загарбників, збили 10 ракет ворога: загальні втрати рф становлять 342,8 тис. осіб — Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 342800 (+1300) осіб;
- танків ‒ 5692 (+10) од;
- бойових броньованих машин ‒ 10616 (+22) од;
- артилерійських систем – 8088 (+12) од;
- РСЗВ – 920 (+1) од;
- засоби ППО ‒ 605 (+0) од;
- літаків – 324 (+0) од;
- гелікоптерів – 324 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6206 (+33);
- крилаті ракети ‒ 1606 (+10);
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10675 (+13);
- спеціальна техніка ‒ 1185 (+9).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!