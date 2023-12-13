14 грудня 2023, 13:01 У ніч на 14 грудня 2023 року знищено 41 ударний БпЛА типу “Shahed-136/131” У ніч на 14 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА та зенітними керованими ракетами С-300. 🚀 Шість ЗКР випущено близько опівночі з тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей. 🛬 Ударними БпЛА «Shahed-136/131» противник почав атакувати з 19.00 13 грудня. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда – Крим та Приморсько-Ахтарськ – рф. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БпЛА. Основний напрямок удару – Одещина! До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України. 💥 Цієї ночі захисникам неба вдалось збити 41 із 42 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». Переважну більшість – в Одеській області. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на 14.12.2023 Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com