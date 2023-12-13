Знайшли уламки російського ударного БпЛА типу «шахед» на території Румунії

14 грудня 2023, 16:34

У результаті нічної атаки росії на Україну поруч із румунським містом Грінду впав російський безпілотник типу "Shahed-136/131". Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони Румунії у четвер, 14 грудня.

📢«Внаслідок аварії безпілотника було виявлено вирву глибиною 1,5 метра у безлюдній місцевості, приблизно за 4 км вище за течією від міста Грінду», - йдеться в офіційному повідомленні.

Міністерство оборони Румунії вжило необхідних безпекових заходів через цей інцидент. Повідомлено компетентні органи для збору доказів та початку проведення розслідування відповідно до встановлених процедур.

Румунське військове відомство засудило росію за напади на об'єкти та інфраструктуру в українських портах на Дунаї, кваліфікуючи це як порушення міжнародного гуманітарного права.

Зазначимо, що у ніч проти 14 грудня російський безпілотник типу "Shahed-136/131" порушив повітряний простір Румунії, що викликало реакцію Німеччини, яка підняла винищувачі.

Атака росіян на Україну відбувалась ударними безпілотниками та ракетами С-300. Війська України успішно відбили напад, збивши 41 із 42 ворожих безпілотників типу Shahed-136/131". Головний удар був спрямований на Одеську область, де загинула жінка похилого віку, а 11 осіб, у тому числі троє дітей, отримали поранення.