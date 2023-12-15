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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
15 грудня 2023, 12:55

Ситуація щодо російського вторгнення на 15.12.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила 343,8 тис. осіб, знищено понад 5700 танків ворога – Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 343890 (+1090) осіб;
  • танків ‒ 5706 (+14) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 10654 (+38) од;
  • артилерійських систем – 8099 (+11) од;
  • РСЗВ – 920 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 605 (+0) од;
  • літаків – 324 (+0) од;
  • гелікоптерів – 324 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6226 (+20);
  • крилаті ракети ‒ 1608 (+2);
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10699 (+24) од;
  • спеціальна техніка ‒ 1189 (+4).

Дані уточнюються.

Джерело: "Генштаб ЗСУ"
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