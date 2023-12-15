Ситуація щодо російського вторгнення на 15.12.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила 343,8 тис. осіб, знищено понад 5700 танків ворога – Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 343890 (+1090) осіб;
- танків ‒ 5706 (+14) од;
- бойових броньованих машин ‒ 10654 (+38) од;
- артилерійських систем – 8099 (+11) од;
- РСЗВ – 920 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 605 (+0) од;
- літаків – 324 (+0) од;
- гелікоптерів – 324 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6226 (+20);
- крилаті ракети ‒ 1608 (+2);
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10699 (+24) од;
- спеціальна техніка ‒ 1189 (+4).
Дані уточнюються.