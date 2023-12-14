15 грудня 2023, 13:04 У ніч на 15 грудня 2023 року знищено 14 ударний БпЛА типу “Shahed-136/131” 🛬 У ніч на 15 грудня 2023 року противник атакував ударними безпілотниками типу «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край – рф). 💥 Усі 14 ворожих безпілотників було збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей. Знайомтесь, це Олександр (*фото👇) – воїн радіотехнічної бригади Повітряних Сил імені Богдана Хмельницького. Він – солдат, механік взводу матеріального забезпечення, але регулярно залучається до розрахунків мобільних вогневих груп. 🛫Проти ночі 14 грудня 2023 року на Одещині Олександр знищив ворожий безпілотник “Shahed-136” із кулемета ДШК. Збив його не тому, що перефарбували, а тому, що російський! Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com