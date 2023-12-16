Ситуація щодо російського вторгнення на 16.12.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять уже 344,8 тис. осіб, знищено 8100 артилерійських систем ворога ‒ Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 344820 (+930) осіб;
- танків ‒ 5720 (+14) од;
- бойових броньованих машин ‒ 10667 (+13) од;
- артилерійських систем – 8100 (+1) од;
- РСЗВ – 920 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 605 (+0) од;
- літаків – 324 (+0) од;
- гелікоптерів – 324 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6238 (+12);
- крилаті ракети ‒ 1609 (+1);
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10710 (+11) од;
- спеціальна техніка ‒ 1190 (+1).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!