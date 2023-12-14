16 грудня 2023, 11:56 У ніч на 16 грудня 2023 року знищено 30 ударний БпЛА типу “Shahed-136/131” У ніч на 16 грудня 2023 року противник атакував ударними безпілотниками типу «Shahed» з трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Сеща, Курськ -рф. 🛬 Усього в ударі було застосовано 31 ударний БпЛА «Shahed-136/131», які окупанти спрямували у різні регіони України. До відбиття повітряного нападу залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України. 💥 В результаті бойової роботи знищено 30 «шахедів» в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на 16.12.2023 Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com