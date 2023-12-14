Під російським обстрілом опинився інфраструктурний об’єкт на Херсонщині, поранено людину

16 грудня 2023, 13:09

Херсонська область в черговий раз опинилась під нічним обстрілом зі сторони російських загарбників, внаслідок чого постраждали троє людей, пошкоджено інфраструктурний об'єкт та медзаклад. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram вранці у суботу, 16 грудня.

📢«Через "прильоти" по Херсону постраждали люди. У 55-річного чоловіка поранення кінцівок. У 51-річного городянина осколкова травма голови», - відзначено у повідомленні.

Голова ОВА також вказав, що було влучання поблизу інфраструктурного об'єкта, що призвело до пошкодження приміщень.

Населений пункт Степанівка теж потрапив під ворожий вогонь, внаслідок чого постраждав медичний заклад. Лікар, який перебував на робочому місці, отримав поранення.

📢«Дар'ївку окупанти атакували "шахедами". Без жертв», – додав Прокудін.

💥За останню добу російські агресори випустили 483 снаряди по Херсонській області, що призвело до поранень чотирьох місцевих мешканців.

❗Важливо відзначити, що сьогодні вночі росіяни здійснили масштабну атаку "шахедами", проте сили протиповітряної оборони здійснили успішну роботу по російським БпЛА, збивши ворожі дрони в 11 областях.