Ситуація щодо російського вторгнення на 17.12.2023

За добу Сили оборони знищили 1250 російських окупантів, збили 40 БПЛА ворога: загальні втрати рф становлять понад 346 тис. осіб — Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 346070 (+1250) осіб,
- танків ‒ 5739 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10692 (+25) од,
- артилерійських систем – 8137 (+37) од,
- РСЗВ – 923 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 609 (+4) од,
- літаків – 324 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6278 (+40),
- крилаті ракети ‒ 1610 (+1),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10766 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 1194 (+4)
Дані уточнюються.
Разом переможемо!