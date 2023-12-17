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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
17 грудня 2023, 11:17

Ситуація щодо російського вторгнення на 17.12.2023

За добу Сили оборони знищили 1250 російських окупантів, збили 40 БПЛА ворога: загальні втрати рф становлять понад 346 тис. осіб — Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 346070 (+1250) осіб,
  • танків ‒ 5739 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10692 (+25) од,
  • артилерійських систем – 8137 (+37) од,
  • РСЗВ – 923 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 609 (+4) од,
  • літаків – 324 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6278 (+40),
  • крилаті ракети ‒ 1610 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10766 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1194 (+4)

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генштаб ЗСУ"
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