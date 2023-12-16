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17 грудня 2023, 12:17

У ніч на 17 грудня 2023 року знищено 20 ударний БпЛА та 1 керовану авіаційну ракету Х-59

У ніч на 17 грудня 2023 року російські окупаційні війська атакували крилатою ракетою «Іскандер-К», керованою авіаційною ракетою Х-59 (райони пусків – Крим та окупована Херсонщина), а також 20-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» з районів Приморсько-Ахтарськ – рф. та Чауда – Крим.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

💥 В результаті бойової роботи збито 20 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета «Іскандер-К» – не досягла своєї цілі.

Повітряні цілі знищено у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.

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Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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