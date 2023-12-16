Під час російського обстрілу загинув чоловік у Херсоні

17 грудня 2023, 17:15

У Херсоні відбувся черговий російський обстріл, внаслідок якого загинув місцевий мешканець, а у Дар'ївці постраждали шестеро правоохоронців. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура в офіційній заяві від 17 грудня.

💥Згідно з інформацією, атака на центр Херсона відбулася приблизно о 10:20. Жертвою став 81-річний чоловік, який перебував на вулиці під час обстрілу.

У селі Дар'ївка під час ранкового обстрілу поранено шестеро поліцейських. Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами можливого порушення законів та звичаїв війни.

📢В повідомленні зазначено: «Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Вживаються всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф».

📅Нагадаємо, що 15 грудня ворожий обстріл призвів до смерті 57-річного мешканця Херсона, а також було поранено двох жінок.