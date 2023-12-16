Прикордоння Сумщини потрапило під російський обстріл, загинула жінка

17 грудня 2023, 17:28

Сьогодні в неділю, 17 грудня, у результаті російського артобстрілу прикордоння Сумщини, у власному будинку загинула жінка. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

📢За інформацією, 17 грудня близько 12:50 російські загарбники здійснили обстріл цивільної інфраструктури м. Краснопілля Сумської області. Приватний будинок опинився в зоні прямого попадання одного зі снарядів окупантів, що призвело до загибелі 69-річної власниці. Також вказується, що пошкодження отримали кілька будинків та транспортних засобів.

📌Раніше повідомлялось, що сьогодні, 17 грудня, у Херсоні внаслідок обстрілу рф загинув місцевий житель, а в Дар'ївці поранено шістьох правоохоронців.

📅Нагадаємо, що 15 грудня ворожий обстріл призвів до смерті 57-річного мешканця Херсона, а також було поранено двох жінок.