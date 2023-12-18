Ситуація щодо російського вторгнення на 18.12.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила 347,1 тис. осіб, знищено майже 1200 одиниць спецтехніки ворога – Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 347160 (+1090) осіб;
- танків ‒ 5783 (+44) од;
- бойових броньованих машин ‒ 10752 (+60) од;
- артилерійських систем – 8175 (+38) од;
- РСЗВ – 926 (+3) од;
- засоби ППО ‒ 610 (+1) од;
- літаків – 324 (+0) од;
- гелікоптерів – 324 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6290 (+12);
- крилаті ракети ‒ 1610 (+0);
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10822 (+56) од;
- спеціальна техніка ‒ 1198 (+4).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!