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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
18 грудня 2023, 12:49

Ситуація щодо російського вторгнення на 18.12.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила 347,1 тис. осіб, знищено майже 1200 одиниць спецтехніки ворога – Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 347160 (+1090) осіб;
  • танків ‒ 5783 (+44) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 10752 (+60) од;
  • артилерійських систем – 8175 (+38) од;
  • РСЗВ – 926 (+3) од;
  • засоби ППО ‒ 610 (+1) од;
  • літаків – 324 (+0) од;
  • гелікоптерів – 324 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6290 (+12);
  • крилаті ракети ‒ 1610 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10822 (+56) од;
  • спеціальна техніка ‒ 1198 (+4).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генштаб ЗСУ"
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