18 грудня 2023, 13:02 У ніч на 18 грудня 2023 року знищено 5 ударний БпЛА типу “Shahed-136/131” У ніч на 18 грудня 2023 року російські окупанти атакували п’ятьма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – рф. 💥 Усі безпілотники збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей. Нагадаємо, що в кінці серпня 2023 року Conflict Armament Research (CAR) повідомила, що рф опанувала виробництво «Shahed» та почала використовувати в них власну компонентну базу. Експерти ідентифікували близько 100 компонентів у більш ніж 30 модулях у збитих дронах. Їхніми виробниками виявилися 22 компанії із 7 країн, зокрема з рф. Було виявлено, що на «Герань-2» є частиною супутникового навігаційного модуля «Комета» російського виробництва, який інтегрований в основний супутниковий навігаційний блок, позначений як «В-105». ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на 18.12.2023 Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com