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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
18 грудня 2023, 13:02

У ніч на 18 грудня 2023 року знищено 5 ударний БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 18 грудня 2023 року російські окупанти атакували п’ятьма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – рф.

💥 Усі безпілотники збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

Нагадаємо, що в кінці серпня 2023 року Conflict Armament Research (CAR) повідомила, що рф опанувала виробництво «Shahed» та почала використовувати в них власну компонентну базу. Експерти ідентифікували близько 100 компонентів у більш ніж 30 модулях у збитих дронах. Їхніми виробниками виявилися 22 компанії із 7 країн, зокрема з рф. Було виявлено, що на «Герань-2» є частиною супутникового навігаційного модуля «Комета» російського виробництва, який інтегрований в основний супутниковий навігаційний блок, позначений як «В-105».

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Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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