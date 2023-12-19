Ситуація щодо російського вторгнення на 19.12.2023

Загальні втрати російських окупантів становлять уже 348,3 тис. осіб, знищено майже 5800 танків ворога ‒ Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 348300 (+1140) осіб;
- танків ‒ 5798 (+15) од;
- бойових броньованих машин ‒ 10771 (+19) од;
- артилерійських систем – 8190 (+15) од;
- РСЗВ – 926 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 611 (+1) од;
- літаків – 324 (+0) од;
- гелікоптерів – 324 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6299 (+9);
- крилаті ракети ‒ 1611 (+1);
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10842 (+20) од;
- спеціальна техніка ‒ 1200 (+2).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!