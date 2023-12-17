19 грудня 2023, 12:47 У ніч на 19 грудня 2023 року знищено 2 ударний БпЛА типу “Shahed-136/131” Уночі 19 грудня 2023 року на Хмельниччині знищено 💥 два із двох "шахедів", якими противник атакував із району Приморсько-Ахтарськ — рф. 📅Нагадаємо, що 12 вересня 2022 року в повітряному просторі України поблизу м. Куп'янська на Харківщині було вперше збито «Shahed-136». 👉У російській армії для апарата використовують назву «Герань-2». 📢«З великою ймовірністю можна стверджувати, що Збройні Сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу м. Куп'янська. Аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дає змогу певно стверджувати, що ЗСУ вперше знищили іранський БПЛА. Йдеться про далекобійний БПЛА-камікадзе „Shahed-136“», — було тоді зазначено в офіційному повідомленні. Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com